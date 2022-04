Glasfaserausbau zu langsam - Vertragsstrafe?

per Mail teilen

Der Kreis Alzey-Worms hat eine Vertragsstrafe gegen das Telekommunikationsunternehmen Inexio auf den Weg gebracht. Hintergrund ist der schleppende Ausbau des Glasfasernetzes. Über die Höhe der Strafe ist nichts bekannt. Das Unternehmen Inexio hatte 2019 den Auftrag bekommen, die Städte und Gemeinden im Kreis flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Immer wieder waren laut Kreisverwaltung Termine für den Anschluss ans Glasfasernetz nicht eingehalten worden - zuletzt Ende März.

Stand heute haben 14 Städte und Gemeinden in Alzey-Worms immer noch kein schnelles Internet. Die meisten sollen - so sagte es Inexio dem Kreis - nun Ende April an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Landrat Sippel hat die Firma für Donnerstag zu einem Gespräch gebeten, Inexio hat den Termin bislang aber noch nicht angenommen.