Der Landkreis Alzey-Worms und die Stadt Worms bieten jetzt auch die Luca-App an. Mit ihr können sich Bürger in Restaurants, Geschäften oder Arztpraxen via Smartphone registrieren. Mit so genannten QR-Codes werden die Daten der Bürger gespeichert und 14 Tage in einem Rechenzentrum hinterlegt. Sollte jemand an Corona erkranken, kann das Gesundheitsamt dann auf diese Daten zugreifen und feststellen, wer sich in der Nähe des Infizierten aufgehalten hat, so Landrat Sippel. Für seine Mitarbeiter bedeute dies eine enorme Zeitersparnis - sie müssten nicht wie zuvor aufwändig handbeschriebene Adresszettel kontrollieren. Die Nutzung der Luca-App ist freiwillig. Finanziert wird sie vom Land.