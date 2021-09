Junge Frauen sorgen für Polizeieinsatz an AfD-Infostand

Zwei junge Frauen haben am Samstag an einem Infostand der Partei AfD in der Alzeyer Fußgängerzone für einen Tumult gesorgt. Der Standbetreiber meldete der Polizei, dass er bedrängt und Bürger gestört würden. Zur selben Zeit riefen auch Geschäftsleute an und sagten, dass Kunden aus Angst nicht auf die Straße gingen. Eine Streife machte zwei junge Frauen Anfang 20 für die Störaktion mit Plakaten verantwortlich. Die Beamten beruhigten die Situation und erreichten, dass die beiden Frauen angemessenen Abstand zum Infostand hielten.