Mehr Impfungen im Landkreis Alzey-Worms

Im Landkreis Alzey-Worms lassen sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen. In einer Mitteilung heißt es, die Impfzahlen würden seit 14 Tagen ansteigen, auch Termine an den Impfbussen seien besser ausgelastet. Inzwischen verzeichne man 200 bis 300 Corona-Schutzimpfungen pro Woche, so eine Sprecherin. In den Wochen davor hätten sich nur 40 Menschen pro Woche impfen lassen.

Im Landkreis Bad Kreuznach sieht das anders aus. Die Zahl der Impfwilligen stagniere auf niedrigem Niveau, so ein Sprecher. Weil kaum Nachfrage bestehe, biete der Kreis derzeit monatlich auch nur einen Impftermin an. Auch im Landkreis Mainz-Bingen und in der Stadt Mainz gibt es keinen Anstieg bei den Impfzahlen.