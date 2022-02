Corona-Hilfspaket für Alzeyer Innenstadt

Der Alzeyer Stadtrat berät am Montagnachmittag über ein sogenanntes Corona-Hilfspaket für die Innenstadt. Die Stadt will dafür insgesamt 41.000 Euro bereitstellen. Laut dem Leiter des Alzeyer Stadtmarketings müssen die Gastronomen demnach in diesem Jahr erneut nichts für die Bewirtschaftung von Außenflächen bezahlen. Außerdem übernehme die Stadt die Gebühren für das kostenlose Samstagsparken. Im Sommer sei zudem eine Musik- und Kulturveranstaltung geplant. So sollen wieder mehr Menschen in die Innenstadt gelockt werden.