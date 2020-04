Die Intensivstation des DRK-Krankenhauses in Alzey ist seit Dienstagabend wieder offen. Das bestätigte der kaufmännische Leiter, Michael Nordhoff, dem SWR. Die Station musste am Wochenende geschlossen werden, weil ein wegen einer anderen Erkrankung behandelter Patient positiv auf Corona getestet wurde. 26 Mitarbeiter, die engen und ungeschützten Kontakt zu dem Patienten hatten, wurden in Quarantäne geschickt, sechs von ihnen sind an dem Virus erkrankt. Von den übrigen nicht erkrankten Mitarbeitern seien viele bereits wieder aus der Quarantäne zurück. Der Betrieb auf der Intensivstation laufe, wie auch im übrigen Alzeyer Krankenhaus, inzwischen wieder normal.