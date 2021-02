Weiber in der Region Rheinhessen-Nahe wollen trotz Corona nicht ganz auf Altweiber verzichten. In einigen Städten haben sie sich coronakonforme Alternativen ausgedacht. Die Hexen in Weiler bei Bingen sperren traditionell lokale Prominenz in ihren Käfig. In diesem Jahr läuft das virtuell. Die Hexen haben in kleinen Videoclips ihren Schabernack festgehalten. Ab 11:11 Uhr kann das Narrenvolk im Internet bei Facebook sehen, wer ihnen in die Fänge gegangen ist. Auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt, wo sonst tausende Narren im Käfig feiern, soll es in diesem Jahr ruhig bleiben. Nur der Brunnen steht in einem kleinen Narrenkäfig, der auf Bannern die Gewinner der "Narrefahrt" vom vergangenen Jahr zeigt. Und in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ist ein Glühwein-Taxi unterwegs. Das liefert coronakonform Glühwein und Kinderpunsch frei Haus und sammelt Spenden für die Clown-Doktoren.

Polizei und Ordnungsämter kontrollieren in der ganzen Region, ob die Corona-Regeln an Weiberfastnacht eingehalten werden. Dabei werden sie auch von Einsatzkräften des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt.