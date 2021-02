In den Fastnachtshochburgen Mainz und Bad Kreuznach ist es auch am Donnerstagabend ruhig geblieben. Offenbar haben sich die meisten Narren an die Aufrufe der Polizei und Städte gehalten, nicht in den Innenstädten Altweiber zu feiern. Laut Polizei gab es keine Probleme mit Feiernden. Normalerweise hätten Tausende Narren zusammen gefeiert – etwa am Mainzer Schillerplatz, in der Altstadt oder auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach. Polizei und Ordnungsämter in Rheinhessen und an der Nahe waren verstärkt im Einsatz, um zu kontrollieren, ob Corona-Kontaktbeschränkungen und Alkoholverbote eingehalten werden.