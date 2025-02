Bunt wird's, ausgelassen und fröhlich: Zum Höhepunkt der Straßenfastnacht werden am Rosenmontag in Mainz 550.000 feiernde Menschen erwartet. Hier gibt's alle wichtigen Infos.

Um 11:11 Uhr, wie soll es anders sein, startet der 121. Rosenmontagszug in der Mainzer Neustadt.

Ausgangspunkt des Zugs sind die Straßen rund um die Josefs-und die Boppstraße. Dort sammeln sich alle Teilnehmenden und setzen sich nacheinander in Bewegung. Die Strecke durch die Innenstadt ist 7,2 Kilometer lang. Alle Teilnehmenden zusammen kommen auf eine Zuglänge von 9 Kilometern. Allerdings sind nie alle gleichzeitig unterwegs, denn wenn die Spitze des Zugs das Ziel erreicht (gegen 13.30 Uhr), dann laufen in der Neustadt die letzten Narren erst los. Etwa fünf Stunden nach dem Start kommt das Schlusslicht, die Meenzer Zugente, am Münsterplatz an. Dort löst sich der Zug dann auf.

Mit dabei sind mehr als 9.500 Teilnehmende. Es gibt 140 Zugnummern, darunter 153 närrische Wagen, fast 50 Musikgruppen, die für Stimmung sorgen, Gardistinnen und Gardisten, lustige Fußgruppen sowie die traditionellen Meenzer Schwellköppe. Und natürlich auch die zehn politischen Motivwagen des MCV, die am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

In der Innenstadt gibt es eine Zone, in der nur aus Plastikflaschen und Plastikbechern getrunken werden darf. Das Glasverbot gab es schon im vergangenen Jahr. Neu ist, dass Geschäfte, die innerhalb der so genannten Fastnachtsmesse liegen, an Rosenmontag keine Glasflaschen verkaufen dürfen.

Neu in diesem Jahr: In diesem Bereich dürfen an Rosenmontag in Mainz keine Glasflaschen verkauft werden. Stadt Mainz

Die Zugstrecke ist in insgesamt 67 Sektoren eingeteilt. Zu erkennen sind diese Sektoren an großen Schildern, die in der Stadt aufgehängt sind. Im Notfall können Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr den Ort des Geschehens so schneller und genauer finden. Wer also Hilfe braucht, sollte am Telefon die Nummer des Sektors nennen, in dem er sich aufhält. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass Rettungswege unbedingt freigehalten werden müssen. Dafür werden Halteverbotsschilder aufgestellt. Wer die ignoriert, muss damit rechnen, dass er abgeschleppt wird.

Mitarbeitende des Verkehrsüberwachungsamts sind am Montagmorgen schon ab 5 Uhr in der Neustadt unterwegs. Um 6 Uhr gibt es noch eine Durchsage an die Anwohner, aber spätestens ab 6:15 Uhr beginnt das Ordnungsamt mit dem Abschleppen. Ausnahmen gibt es keine, Autofahrer sollten also schnell sein oder schon vor Rosenmontag ihr Auto umparken! Wer sein Auto um diese Uhrzeit in den Bereichen Goethestraße - Kreyßigstraße - Josefsstraße - Boppstraße - Kaiser Wilhelm-Ring - Kaiser-Karl-Ring - Nackstraße - sowie den angrenzenden Straßen des Aufstellungssektors und der wichtigen Rettungswege abgestellt hat, wird gnadenlos abgeschleppt.

Der Rosenmontagszug in Mainz wird von über 1.100 Polizeikräften begleitet. Die Stadt hat zuletzt das Sicherheitskonzept noch einmal angepasst. So werden mehr mobile Sperren eingesetzt. Sie sollen vor Anschlägen mit Fahrzeugen schützen.

Unsere Priorität ist, dass man unbeschwert feiern kann!

Die Polizei in Mainz kündigte anlasslose Kontrollen an, um Messerverbote besser durchsetzen zu können. Außerdem werde "polizeiliche Videotechnik" eingesetzt, hieß es vom Ministerium. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling betonte im Gespräch mit dem SWR, oberste Priorität habe, dass die Menschen unbeschwert feiern können.

Da weite Teile der Mainzer Innenstadt gesperrt sein werden, bittet die Stadt alle Feiernden, möglichst das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Der Fahrplan der Mainzer Mobilität wurde für die Fastnachtstage erweitert. Es gibt eine so genannte Narrenkarte , die kostet für alle Fastnachtstage für eine Person 11 Euro. Sie ist gültig von Weiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag und gilt für alle Busse und Bahnen der Mainzer Mobilität und der ESWE Verkehr. Wer nicht in Mainz wohnt, kann mit der Deutschen Bahn anreisen, die Bahn empfiehlt dafür das Rheinland-Pfalz-Ticket zu nutzen.