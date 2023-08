Mit dem traditionellen Fleischwurstdonnerstag kündigt sich der Jahrmarkt in Bad Kreuznach an. Ausschank und Imbissbuden auf dem Festgelände bleiben aber geschlossen.

In den vergangenen Jahren waren auch Getränke- und Essensstände auf der Pfingstwiese bereits am Donnerstag geöffnet. In diesem Jahr aber wird der Fleeschworschtdunnerschdaach (hochdeutsch: Fleischwurstdonnerstag) wieder in seiner ursprünglichen Form gefeiert - in der Gastronomie rund um das Festgelände.

Es solle keinen sechsten Jahrmarkttag und auch keine eigene Veranstaltung auf dem Festgelände geben, hatte der Jahrmarktausschuss entschieden.

Es ist eine alte Bad Kreuznacher Tradition, am Vortag des Jahrmarkts das Festgelände zu besichtigen. Sehen und gesehen werden, sich treffen und natürlich einen guten Schoppen und deftigen Happen zu sich zu nehmen - das ist für tausende Menschen der "Fleeschworschtdunnerschdaach".

Rummel auf der Pfingstwiese

Ab Freitagnachmittag fängt dann der Rummel auf der Pfingstwiese an. Die offizielle Eröffnung des Jahrmarkts ist dann gegen Abend. Bis Dienstag wird gefeiert. Um die Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr geht es jeden Tag los. Außer am Sonntag, da ist schon um 10 Uhr Beginn.

Etwa 200 Schausteller sind in diesem Jahr dabei. Für sie und alle anderen Interessierten findet am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Autoscooter ein Gottesdienst statt.

Eines der höchsten mobilen Riesenräder

Eine der beliebtesten Attraktionen ist wie in jedem Jahr das Riesenrad. Auch Achterbahnen, Riesenschaukeln und Karussells warten auf Besucher.

Noch vor der offiziellen Jahrmarktseröffnung können Besucher am Freitag wieder bei "Test the Best" eine Stunde lang - zwischen 15:45 und 16:45 Uhr - die Fahrgeschäfte für einen Euro testen.

Feuerwerk zum Abschluss

Am Dienstag ist für 22 Uhr das traditionelle Höhenfeuerwerk geplant. Dieses Jahr kann es laut Stadt wieder stattfinden. 2022 musste es wegen der starken Trockenheit aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Mit dem Shuttlebus zur Pfingstwiese

Wer mit dem Auto kommt, soll nach Angaben der Veranstalter die Adresse "Gensinger Straße" in "55543 Bad Kreuznach" ins Navigationsgerät eingeben. Damit kommt man zu den verschiedenen Parkplätzen. Von dort fahren Shuttlebusse zur Pfingstwiese. Eine Hin- und Rückfahrt kostet 3 Euro. Der RNN hat außerdem einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten aufgelegt.

Polizei und Rettungsdienst sind auch in diesem Jahr mit zahlreichen Einsatzkräften auf dem Jahrmarkt vertreten. Die Polizei hat eine Jahrmarktswache in einem Container auf dem Festgelände eingerichtet. Das Gelände ist außerdem videoüberwacht und an den Eingängen kontrolliert ein Sicherheitsdienst stichprobenartig Taschen.