13.500 Läuferinnen und Läufer gehen am Sonntag beim Gutenberg-Halbmarathon in Mainz an den Start. Wenn genügend von ihnen ins Ziel kommen, könnte ein 20 Jahre alter Rekord geknackt werden. Hier gibt's alle Infos rund um den Lauf.

