Polizei stoppt Alkoholfahrt

Die Polizei in Worms hat eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. In einer Mitteilung heißt es, dass die 23-Jährige in den frühen Morgenstunden durch unübliches langsames Fahren sowie durch das Fahren von Schlangenlinien aufgefallen sei. Ein einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere körperliche Ausfallerscheinungen fest. Der 23-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.