Viele Corona-Impfaktionen: hier kann man sich boostern lassen

In mehreren Städten in Rheinhessen und an der Nahe werden heute Impfaktionen angeboten. Unter anderem können sich Interessierte auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach von 9 bis 17 Uhr spontan ohne Anmeldung impfen lassen. Auch eine Auffrischungsimpfung, das sogenannte Boostern, ist möglich, sofern die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt.

Das gleiche Angebot gibt es heute in Ingelheim. Dort macht von 9 bis 17 Uhr der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz Station. Zu finden ist er auf dem Fridtjof-Nansen-Platz vor der Kultur- und Veranstaltungshalle. Bürgerinnen und Bürger können dort jederzeit vorbeikommen und sich ihre Erst- und Zweitimpfung gegen Corona und die Booster-Impfung abholen. Verimpft werden Impfstoffe von BioNTech (mRNA) und Johnson&Johnson (Vector).

Von 15 bis 20 Uhr steht der Impfbus des Landes außerdem am Westring in Saulheim.

Morgen (Dienstag) macht der Bus dann in Mainz Station: von 8 bis 15 Uhr an der Sporthalle Mombach Am Großen Sand. Außerdem steht der Bus morgen von 10 bis 18 Uhr vor dem LIDL in Monsheim. Am Mittwoch kommt der Bus dann nach Alzey, am Samstag nach Bad Kreuznach und Worms.