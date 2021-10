Spenden-Aktion "Brotpfennig" startet

Die Bäckerinnung startet am Mittwochvormittag in Bad Kreuznach ihre Spenden-Aktion "Brotpfennig". Die Bäcker verkaufen bis einschließlich Donnerstag in der Fußgängerzone Brot, Berliner, aber auch Zwiebelkuchen und Federweißer für den guten Zweck. Ende November wird die Spendenaktion mit dem "Brotpfennig"-Lauf enden. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen dann von Kirn nach Bad Kreuznach. Die Spenden sollen in diesem Jahr dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Bad Kreuznach sowie Kindern in Not zugutekommen.