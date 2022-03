Fastenaktionen in Mainz und Umgebung

Am Aschermittwoch starten in der Region einige Fasten-Aktionen. Die Mainzer Mobilität und das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE beteiligen sich z.B. an einer besonderen Variante des Autofastens. Drei Wiesbadener Familien verzichten laut ESWE in der Fastenzeit auf ihr Auto. Dafür dürfen sie kostenlos in Wiesbaden und Mainz Bus und Straßenbahn fahren. Außerdem bekommen sie Guthaben bei einem Car Sharing-Anbieter und bei dem Fahrradverleih MVGmeinRad.

So sollen die Familien nach Angaben von ESWE Erfahrungen damit machen, wie es ist, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Die bekannte Aktion Autofasten der Kirchen war 2020 wegen Corona eingestellt worden. Pfarreien aus dem Bistum Mainz beteiligen sich aber an der Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor. Dabei geht es um globale Klimagerechtigkeit. Die Pfarrgruppe Bingen verkauft z.B. Brote und spendet den Erlös an Misereor.