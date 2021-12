Weiterer Auszeichnung für Mainzer BioNTech-Gründerehepaar

per Mail teilen

Das Gründerehepaar des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, erhalten heute den Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz. Die Feier findet coronabedingt in kleinem Rahmen statt.

Die Preisverleihung im Livestream Die Verleihung des Akademiepreises an Ugur Sahin und Özlem Türeci können Sie hier ab 17 Uhr live verfolgen.

Der Preis der Akademie der Wissenschaften und der Literatur wird an Menschen für ihre innovative und zukunftsweisende Forschung verliehen. Die jahrelange Arbeit von Özlem Türeci und Ugur Sahin an den neuen mRNA-Medikamenten ermöglichte dem Mainzer Unternehmen BioNTech, so schnell wie keinem anderen Impfhersteller auf der Welt, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu produzieren.

Technologie nicht nur für Impfstoffe

Ugur Sahin ist Vorstandsvorsitzender von BioNTech, seine Ehefrau Özlem Türeci ist der Vorstand für Medizin. Beide trieben zusammen mit der Wissenschaftlerin Katalin Karikó die Forschung an der mRNA-Technik voran. Sahin geht davon aus, dass mit dieser neuen Art der Medikamente auch andere Krankheiten bekämpft werden können. Allen voran sollen mRNA-Stoffe in der Krebstherapie eingesetzt werden.

Akademie fördert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Die Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur dient der Förderung und Pflege dieser Bereiche. Die Akademie vergibt verschiedene Preise, zum Beispiel für den wissenschaftlichen Nachwuchs oder Preise für besondere Verdienste. Bekannte Auszeichnungen sind unter anderem die Alfred-Döblin-Medaille für Literatur oder der Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik. Der Preis für innovative und zukunfstweisende Forschung wird in dieser Form zum ersten Mal verliehen.

Die Preisverleihung wird in den Räumen der Akademie in Mainz stattfinden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird bei Verleihung anwesend sein und ein Grußwort sprechen. Die Preisverleihung überträgt der SWR ab 17 Uhr online.