Der Preis der rheinland-pfälzischen Akademie der Wissenschaft geht in diesem Jahr an die Gründer der Mainzer Firma Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin. In der Begründung heißt es, beide bekämen den Preis für ihre innovative und zukunftsweisende Forschung. Das Ehepaar Türeci und Sahin entwickelten in ihrer Firma Biontech den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus, der weltweit zugelassen wurde. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratulierte den beiden Medizinern. Beide seien zu Pionieren und Vorbildern geworden. Die Verleihung des Preises ist für den Herbst geplant.