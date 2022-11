Auf dem Land, in den Städten oder in den Kliniken – überall fehlen Ärztinnen und Ärzten. Es wird auch immer schwieriger einen Hausarzt zu finden. Wer umzieht hat ein Riesenproblem. So erging es auch Hilde Frey. Sie ist nach Gerlingen im Kreis Ludwigsburg gezogen und nach einem Krankenhausaufenthalt wollte sie niemand ärztlich betreuen. mehr...