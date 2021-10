Immer mehr Beschwerden wegen Kunstflügen

In der Region Bingen gibt es vermehrt Beschwerden wegen Lärms durch Kunstflüge. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs haben sich Anwohner sowohl telefonisch als auch mehrfach schriftlich an die Behörde gewandt. Die Probleme bestehen seit mehr als zehn Jahren. Neben Bingen sei auch Wöllstein betroffen, so der Landesbetrieb. Seit dort eine sogenannte "Kunstflugbox" von der Deutschen Flugsicherung eingerichtet worden sei, werde diese intensiv von Kunstfliegern genutzt. Die Piloten proben Sturzflüge oder Loopings. Nach Angaben von Tom Schumacher von der Binger SPD, ist dies unter anderem in den Stadtteilen Dromersheim und Sponsheim eine enorme Belastung. Der Landtagsabgeordnete Michael Hüttner (SPD) teilte mit, er wolle sich noch einmal an die Flugaufsicht wenden. Allerdings habe die betroffene Flugschule in Mainz-Finthen schon einmal vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommen, dass sie die Kunstflüge über Bingen durchführen darf.