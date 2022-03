Wormser findet nach über 30 Jahren leibliche Eltern in der Türkei

Fast sein ganze Leben lang war er Alexander Schlienbecker und in Worms bekannt. Jetzt heißt er Vedat Alexander Schlienbecker - seit er weiß, dass er 1988 in der Türkei adoptiert wurde.

Es hat 33 Jahre gedauert, bis sich Vedat aufmachte, seine leiblichen Eltern zu finden. Eine lange Zeit, in der es ihm nicht gut ging. "Ich habe mich immer einsam gefühlt, allein. Ich war anders als die Kinder in der Schule, ich sah natürlich auch ganz anders aus, aber ich wusste nicht warum.“ Als innerlich zerrissen beschreibt der heute 35-Jährige seine Kindheit und Jugend. Er sei nie bei sich selbst gewesen.

Woher komme ich - wer bin ich?

Mit den Adoptiveltern, einem Apotheker-Ehepaar, habe es nie ein Gespräch darüber gegeben, wo er herkam. Kaum Informationen über die Adoption. Vedat Alexander Schlienbecker musste spekulieren: bin ich aus dem Iran oder vielleicht aus Marokko? Dieses Thema sei mit ganz vielen Tabus behaftet gewesen, so dass er darüber nie ohne Angst mit seinen Adoptiveltern habe reden können.

Eine Fernsehshow bringt die Wende

Um sich aus seiner seelischen Not zu befreien, begann Vedat vor zwei Jahren mit der Suche nach seinen leiblichen Eltern. Die einzige Information, die er hatte war, dass er 1988 aus einem Kinderheim in Izmir in der Türkei von dem Wormser Ehepaar adoptiert wurde.

In der Türkei waren die Zeitungen voll mit Berichten über die Fernsehshow, in der Vedat Alexander Schlienbecker seine leiblichen Eltern traf Privat

Er versuchte es über facebook und andere soziale Medien, aber die entscheidende Wende war eine Einladung ins türkische Fernsehen: "Müge Anli ist die wohl bekannteste Moderatorin in der Türkei. Jeder, den ich kennenlernte, sagte mir: Wenn es jemand schafft, deine Eltern zu finden, dann Müge Anli." Sie lud Vedat, der kein Wort türkisch sprach, in ihre Show ein. Dort erzählte er seine Geschichte mit Hilfe eines Dolmetschers. „Und eine halbe Stunde später rief mein Baba an.“

Ausgesetzt vor einer Moschee

Und so erfuhr Vedat von seinem Schicksal: Seine Eltern hatten sich getrennt und der Vater lebte mit seinem Sohn und der kleinen Tochter Hülya in einem Hotel in Izmir. Angeblich konnte er seine Kinder nicht mehr ernähren und setzte sie vor einer Moschee aus. "Das ist die offizielle Version“, sagt Vedat Alexander Schlienbecker heute, "ich glaube aber vielmehr, dass die Familie Druck gemacht hat. Eine Trennung war damals eine Schande.“ Und die Kinder waren der Beweis für die Tatsache, dass der Vater verlassen worden war.

Der kleine Vedat Alexander (rechts) mit seiner Schwester Hülya, zu der er zurzeit wenig Kontakt hat. Privat

Vedat war damals zwei Jahre alt, seine Schwester ein Jahr älter. Die Geistlichen der Moschee brachten die beiden dann in ein Kinderheim. Ein halbes Jahr später adoptierte das Wormser Ehepaar dann die beiden Kinder. Vedat bekam erzählt, dass sich die beiden Wormser auf einer Urlaubsreise in Izmir befanden. Nach dem ersten Treffen in dem Heim habe es dann mehrere Monate gedauert, bis die Kinder nach Worms kommen durften.

"Ich bin sehr dankbar, dass sie mich adoptiert haben"

Die beiden hatten kurz vorher ihren leiblichen Sohn bei einem Unfall verloren, erzählt Vedat: „Darüber sind sie nie hinweg gekommen. Sie hatten etwas gebraucht, um dieses Leid zu ertragen.“ Deshalb seien er und seine Schwester adoptiert und nach Worms gebracht worden. Vedat vermutet auch, dass sich das Paar nach außen hin als Retter präsentieren wollte. „Ich bin sehr dankbar, dass sie mich adoptiert haben. Aber sie haben mich nie wirklich gesehen, sich mit mir beschäftigt. ich empfinde diese Zeit immer als kalt.“

"Wenn man ein Kind adoptiert, dann nicht um den Titel zu tragen als der Retter, sondern um das Kind glücklich werden zu lassen“

Vedat will jetzt türkisch lernen

Vedat Alexanders neue Familie ist groß. Mutter und Vater haben andere Partner geheiratet und er hat nun insgesamt 19 Halbgeschwister. Die Mutter lebt in Izmir, der Vater in der Nähe von Ankara. Er hatte sich beim ersten Treffen bei seinem Sohn entschuldigt. Vedat will nun türkisch und kurdisch lernen, um sich besser mit seinen Eltern verständigen zu können. „Als ich sie traf, stand ich komplett neben mir. Ich habe komplett zugemacht.“ Und bis heute kann er es noch nicht fassen, dass sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. „Ich weiß, dass alles ganz wunderbar wird. Aber es wird noch etwas dauern.“ Von seinen Adoptiveleltern, die inzwischen über 90 sind, will er sich zunehmend abnabeln.