Die Rettungshubschrauber des Automobil-Clubs ADAC sind 2020 in Rheinland-Pfalz 9.569 Mal geflogen, um verletzte oder kranke Menschen zu transportieren. Nach Angaben des ADAC waren es 1.628 Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Bei rund acht Prozent der Einsätze seien schwer kranke Covid-19 Patienten transportiert worden. Die ständige Infektionsgefahr und die strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften seien eine große Belastung für die Besatzungen gewesen, so der ADAC. Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz sechs Hubschrauber der ADAC-Luftrettung stationiert.