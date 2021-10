Wildunfälle im Herbst - auf diesen Straßen in Rheinhessen kracht es oft

per Mail teilen

Rehe, Wildschweine oder Hirsche tauchen jetzt wieder vermehrt am Straßenrand auf, weil sie Winterquartiere und Futter suchen. Für Autofahrer ist auf einigen Straßen in der Region Rheinhessen-Nahe besondere Vorsicht geboten.

Viele Wildunfälle passieren jetzt im Herbst, warnt der Landesjagdverband. Im Moment seien die Tiere wieder viel unterwegs. Einige fressen sich jetzt Winterspeck an und suchen nach einem geeigneten Winterquartier. Nach Angaben des Bundesjagdverbandes sind Rehe an jedem zweiten Wildunfall beteiligt, Feldhasen oder Marder an jedem fünften.

Liebestolle Wildschweine

Bei den Wildschweinen hat außerdem die Paarungszeit begonnen. Viele Tiere seien vor allem morgens und abends unterwegs, so die Jäger. Und da kann es durchaus mal vorkommen, dass Rehe, Hasen oder Wildschweine auch mal über eine Straße laufen.

Autobahnen und Landstraßen betroffen

Nach Angaben der Verkehrsdirektion Mainz gibt es Straßen, an denen es immer wieder zu Wildunfällen kommt. Dazu zählen zum Beispiel die Kreisstraße 34 zwischen Mommenheim und Zornheim (Kreis Mainz-Bingen), die Landesstraße 437 zwischen Eich und Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) und die A60 zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-Ost und West.

Hier müssen Sie besonders aufpassen: K20 zwischen der Ortslage Bad Sobernheim und der L229

L415 zwischen den Ortslagen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim

L423 zwischen Budenheim und Heidesheim

K34 zwischen Mommenheim und Zornheim

L413 zwischen Jugenheim und Stadecken

L426 zwischen Essenheim und Lerchenberg

L407 und die L409 (Bereich Wendelsheim)

L386 (Bereich Gundersheim)

K15 zwischen Worms-Ibersheim und Hamm am Rhein

L437 zwischen Eich und Gimbsheim A63 zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und Kirchheimbolanden mit deutlichem Schwerpunkt zwischen dem AK Alzey und der Anschlussstelle Freimersheim

A61 zwischen der Anschlussstelle Alzey und der Anschlussstelle Bornheim, zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach und zwischen den Anschlussstellen Gunderheim und Mörstadt sowie Mörstadt

A60 zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-Ost und West sowie zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Bingen-Ost Quelle: Verkehrsdirektion Mainz

Die Polizei rät unter anderem: Fahren Sie vorausschauend und seien Sie bremsbereit. Sollte es dennoch zu einem Wildunfall kommen, sollte man den Unfall der Polizei melden. Sollte das Tier nach dem Zusammenstoß noch am Leben sein, wird auch ein Jäger gerufen.