In Mainzer Bleichenviertel haben Unbekannte am Sonntag mindestens acht Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei haben die Täter lange Kratzer in den Lack der Fahrzeuge geritzt. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mainz entgegen.