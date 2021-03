per Mail teilen

Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des insolventen Ingelheimer Krankenhauses kritisieren die Abwicklung. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Die Vorwürfe richten sich zum einen gegen die Ingelheimer Stadtspitze, zum anderen gegen die Insolvenzverwaltung.

Derzeit kümmert sich ein kleines Team von fünf Personen um die Abwicklung des ehemaligen Stadtkrankenhauses. Nach SWR-Informationen keine leichte Arbeit, denn zur Abwicklung muss auch noch die liegen gebliebenen Aufgaben aus dem vergangenen Jahr abgearbeitet werden. "Wir hatten ja immerhin bis Dezember noch Patienten hier", sagt eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Technische Probleme bei der Abwicklung

Erschwert werde die Arbeit auch noch dadurch, dass es im Krankenhaus keinen Telefonanschluss mehr gebe und es außerdem Probleme mit der EDV gebe. Woran das liegt, ist unklar. Insolvenzverwalter Dr. Mark Boddenberg sagte dem SWR, er habe dem Telefonbetreiber eine Zahlungszusage gemacht und auch einen Techniker beauftragt, das Problem in den Griff zu bekommen. Warum dies noch nicht geschehen sei, könne er nicht sagen.

Das Aus für das Ingelheimer Krankenhaus Im Dezember 2019 war bekannt geworden, dass das Ingelheimer Krankenhaus zum Ende des Jahres seinen Betrieb einstellt. Als letzter Betreiber der Klinik hatte sich die Stadt Ingelheim aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Weil sich kein neuer Investor gefunden hatte, wurde den knapp 200 Beschäftigten zum Jahresende gekündigt.

Kritik an fehlender Unterstützung aus der Stadtspitze

Mitglieder des Abwicklungsteams kritisieren außerdem die Ingelheimer Stadtspitze. Seit Dezember arbeite man ununterbrochen an der Abwicklung des Krankenhauses und erhalte dabei keine Unterstützung der Stadt. Sei es beim Schneeschippen, Kistentragen oder beim Umgang mit alten Patientenakten.

Verwunderung im Rathaus

Ingelheims Oberbürgermeister Ralf Claus (SPD) zeigte sich über diese Aussagen verwundert. Ein Hilfegesuch beziehungsweise die Bitte um Unterstützung sei bei ihm nie angekommen. Außerdem frage er sich, wo und wie die Stadt hätte helfen können. Dies sei rechtlich gar nicht so einfach und hätte, wenn überhaupt, nur auf freiwilliger Basis erfolgen können. Der Insolvenzverwalter habe hier den Hut auf und nicht die Stadt.

Keine Arbeitszeugnisse für Krankenhaus-Mitarbeiter?

Andere ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses beanstanden zudem, dass sie noch keine Arbeitszeugnisse erhalten hätten. "Wie sollen wir uns woanders bewerben, wenn wir so etwas nicht vorlegen können?", fragt eine frühere Beschäftigte.

Bei den fehlenden Arbeitszeugnissen handele es sich lediglich um Einzelfälle, so Insolvenzverwalter Boddenberg. Er habe gerade Anfang der Woche einen "Schwung von Zeugnissen" unterschrieben und zurück nach Ingelheim geschickt. Die restlichen sollen in den kommenden Tagen folgen. Er rechnet damit, dass die Abwicklung des insolventen Krankenhauses noch im März komplett abgeschlossen ist.

Was passiert mit Ingelheimer Krankenhaus?

Was mit der Immobilie des Krankenhaus passiert wird, ist noch unklar. Die Stadt Ingelheim hofft, dass die radiologische Praxis in dem Gebäude gehalten werden kann. Außerdem sei es denkbar, hier ein Gesundheitszentrum entstehe, so Claus. Aber das sei alles noch Zukunftsmusik und nichts Akutes, heißt es aus dem Rathaus.