Im Landkreis Bad Kreuznach gibt es eine zweite Corona - Abstrich-Station. Sie wurde in der Stadt Bad Kreuznach am Dienstag auf dem Gelände des Krankenhauses St. Marienwörth in Betrieb genommen. Dorthin kommen Kontaktpersonen der Kategorie 1 und Reiserückkehrer. Die erste Abstrich-Station befindet sich in Windesheim. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass die Terminvergabe ausschließlich über die Stabsstelle Corona der Kreisverwaltung erfolgt.