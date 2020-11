per Mail teilen

Seit Jahren wird über eine Straßenbahnlinie zwischen Bad Schwalbach im Taunus, Wiesbaden und Mainz gestritten. Am Sonntag stimmen die Menschen in Wiesbaden darüber ab.

Die Citybahn genannte Straßenbahn soll über eine Strecke von 40 Kilometern führen und rund 426 Millionen Euro kosten. Mindestens 15 Prozent der Bürgerinnen und Bürger müssen entweder mit Ja oder mit Nein stimmen, damit der Bürgerentscheid gültig ist. Stimmten weniger Menschen ab, werde die Entscheidung über die Citybahn an die Stadtverordnetenversammlung zurückgegeben, erläuterte ein Sprecher von Wiesbaden.

"Die Stimmung ist enorm aufgeheizt", sagte Martin Kraft von Pro CityBahn. Erst am vergangenen Sonntag gingen in Wiesbaden rund 500 Menschen für den Bau der Bahn auf die Straße. Es gibt aber auch Bürgerinitiativen gegen die Citybahn. "Das Projekt ist für Wiesbaden nicht sinnvoll, es ist zu teuer und bringt zu wenig" sagte etwa Sylvia Schob von der Bürgerinitiative Mitbestimmung Citybahn.

Mainzer wären für Citybahn

In Mainz sind die meisten Menschen laut einer Umfrage für die Citybahn. Zustimmung kommt auch von der Stadtspitze. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) erklärte im Sommer, die City-Bahn könne einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dabei helfen, die Luftqualität zu verbessern. Ein Bürgerentscheid wie in Wiesbaden ist in Mainz nach der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung aber nicht möglich.

Entwurfsplanung könnte sofort starten

Sollte die Wiesbadener Bevölkerung mehrheitlich für die Bahn stimmen, gehen die Planungen mit Hochdruck weiter. "In Mainz wie im Rheingau-Taunus-Kreis wird sofort mit der Entwurfsplanung begonnen", kündigte die Stadt Wiesbaden an. Das Planfeststellungsverfahren für den Wiesbadener Abschnitt könnte dann voraussichtlich im Sommer 2021 beginnen und würde etwa zwei Jahre dauern.

Höhe der Kosten umstritten

Wie viel die Citybahn schließlich kosten wird, ist umstritten. Eine Machbarkeitsstudie war 2016 von etwa 305 Millionen Euro ausgegangen. Inzwischen nimmt die Citybahn GmbH - die zu den Wiesbadener Verkehrsbetrieben gehört - schon bis zu 426 Millionen Euro an. Die Fördermöglichkeiten etwa durch den Bund hätten sich aber deutlich verbessert.

Die neue Kostenschätzung berücksichtige zudem die veränderte Streckenführung und die Entwicklung der Bodenpreise. Diese sind dem Statistischen Bundesamt zufolge seit 2016 um rund 15 Prozent gestiegen.