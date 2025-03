Das US-Pharmaunternehmen Lilly in Alzey will ab Ende 2027 das Medikament "Mounjaro" produzieren. Es ist im Volksmund auch als Abnehmspritze bekannt.

Eingesetzt wird es zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und starkem Übergewicht. Nach Informationen der "Allgemeinen Zeitung Mainz" soll die Produktion in Alzey im großen Maßstab erfolgen. Dort soll das Medikament gemischt und in Ampullen abgefüllt werden. Anschließend werden die Ampullen in einen Pen eingesetzt, verpackt und versendet. Jeder Pen könne vier Dosen abgeben - was etwa einer Monatsration entspreche, so die AZ.

Pharmaunternehmen Lilly will Arbeitsplätze in Alzey schaffen

Das US-Pharmaunternehmen Lilly ist dabei, sich in Alzey anzusiedeln und eine große Produktionsanlage zu bauen. Der Konzern will nach eigenen Angaben zwei Milliarden Euro investieren und 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Neben den neuen Arbeitsplätzen könnte das Unternehmen auch hohe Gewerbesteuereinnahmen bringen und die Region als Pharma- und Biotechnologie-Standort stärken.