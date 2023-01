Mit dem Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar hat in vielen Haushalten der Christbaum ausgedient. Entsorgungsbetriebe in Rheinhessen und an der Nahe sammeln die Bäume jetzt ein.

Mainz

Guntersblum

Worms und Kreis Alzey-Worms

Bingen

Bad Kreuznach

Kreis Mainz-Bingen

Den Anfang macht die Stadt Mainz. Dort werden die Weihnachtsbäume am 7. Januar abgeholt. Wie der Entsorgungsbetrieb mitteilt, müssen die Bäume dafür abgeschmückt und unverpackt sein. Ab Freitagabend um 18 Uhr bis Samstagmorgen um 6 Uhr sollen sie nach draußen gebracht werden. Damit die Abfuhr zügig und reibungslos klappt, bittet der Entsorgungsbetrieb darum, dass die Weihnachtsbäume im Bereich der nächstgelegenen Straßenkreuzung an einem geeigneten Platz abgelegt werden, ohne dass jemand behindert wird. Wer den Abfuhrtermin verpasst hat oder seinen Weihnachtsbaum noch länger stehen lassen möchte, kann ihn auf den Wertstoff- und Recyclinghöfen abgeben. Wer eine Biotonne hat, kann darin Äste bis zu einem Durchmesser von vier Zentimetern entsorgen.

In Guntersblum gibt es am 7. Januar abends wieder das Tannenbaumverbrennen. Die Freiwillige Feuerwehr holt nach eigenen Angaben ab 9 Uhr die Weihnachtsbäume an den Grundstücken im Ort ab. Das Verbrennen findet dann ab 17 Uhr am 72-Stunden-Platz an der Alsheimer Straße statt.

In Worms und im Kreis Alzey-Worms werden ab dem 9. Januar über zwei Wochen hinweg die Weihnachtsbäume abgeholt. Und zwar an den Tagen, an denen auch die Biotonne geleert wird. Die Bäume müssen abgeschmückt sein und bis spätestens 6:30 Uhr an dem jeweiligen Tag an den Straßenrand gestellt werden. Die genauen Termine stehen im Abfallkalender der Stadt und des Kreises.

Die Weihnachtsbaumabfuhr durch die Stadtverwaltung Bingen findet an folgenden Tagen statt: Montag, 9. Januar in Bingen-Stadt; Dienstag, 10. Januar in Büdesheim; Mittwoch, 11. Januar in Kempten und Gaulsheim; Donnerstag, 12. Januar in Dietersheim und Sponsheim; Freitag, 13. Januar in Bingerbrück; Montag, 16. Januar in Dromersheim. Die Weihnachtsbäume müssen an den jeweiligen Tagen ab 7 Uhr gut sichtbar an der Straße bereitliegen. Der Servicebetrieb der Stadt Bingen weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume nicht in Kunststoffsäcke verpackt sein dürfen. Auch der Festschmuck muss komplett entfernt sein.

In den Bad Kreuznacher Stadtteilen Bad Münster am Stein Ebernburg und in Winzenheim ist die Abholung schon am Samstag, 7. Januar. Im Rest der Stadt können die Weihnachtsbäume eine Woche länger stehen bleiben. Der städtische Bauhof holt sie am Freitag, 13. und Samstag, 14. Januar ab. Die Abfuhr findet am 13. Januar im Stadtgebiet nördlich der Nahe und am 14. Januar südlich der Nahe statt. In den Stadtteilen Bosenheim und in Ippesheim am Samstag, 14. Januar, in Planig am Freitag und Samstag, 13. und 14. Januar. Die Bäume müssen abgeschmückt am Straßenrand abgelegt werden, damit sie ohne Zeitverlust aufgeladen werden können. Enge Straßen und Gassen können nicht angefahren werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Mainz-Bingen führt keine Weihnachtsbaumsammlungen durch. Es gibt einzelne privat organisierte Sammelaktionen. Weihnachtsbäume können außerdem auf den Wertstoffhöfen mit Grünschnittannahme oder auf den Grünschnittsammelstellen abgegeben werden. Die Weihnachtsbäume müssen vollständig abgeschmückt sein.