Statik der abgebrannten Lagerhalle wird geprüft

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Mainz-Mombach haben Bausachverständige am Montagmittag den Brandort besichtigt. Nach Angaben der Mainzer Polizei überprüften sie die Statik des einsturzgefährdeten Gebäudes. Sollte die Halle betreten werden können, würden Brandexperten der Polizei im Laufe der Woche ihre Ermittlungen dort aufnehmen. Die Halle war am vergangenen Donnerstag in Flammen aufgegangen. Rund 100 Einsatzkräfte waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar. Das sollen nun die Ermittlungen klären.