Aartalbahn soll 2022 wieder fahren

Die Aartalbahn in Wiesbaden soll im nächsten Jahr wieder fahren. Laut der Betreibergesellschaft gebe es inzwischen die eisenbahnrechtliche Genehmigung für einen ersten Abschnitt und eine Finanzierungszusage der Stadt Wiesbaden. Die Instandsetzungsarbeiten an der Strecke und an den Personenwagen der Bahn würden daher schon laufen. In den kommenden Wochen soll die Strecke zwischen Wiesbaden-Ost und Dotzenheim freigeschnitten werden. Die Aartalbahn ist eine gut 50 Kilometer lange Eisenbahnstrecke zwischen Wiesbaden und dem rheinland-pfälzischen Diez. Sie ist durchgehend eingleisig und wird nicht mit Strom versorgt. Der letzte Teilabschnitt der Strecke wurde 1999 stillgelegt. Die gesamte Strecke steht unter Denkmalschutz.