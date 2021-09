Die Arbeiten an der maroden Salzbachtalbrücke auf der A66 sind in die nächste Phase gegangen. Die Notstabilisierung ist nach Angaben der Autobahn GmbH abgeschlossen, jetzt läuft die Sicherung der Straßen, Bahngleisen und dem Klärwerk unter der Brücke. Die Sicherungsarbeiten dauern rund acht Wochen. Im Juni waren Risse in einem Pfeiler an der Brücke entdeckt worden, reparieren kann man sie nicht mehr – die Salzbachtalbrücke muss abgerissen und neu gebaut werden.