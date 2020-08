Auf der A643 in Mainz war an diesem Wochenende erneut eine Abfahrtsrampe an der Schiersteiner Brücke voll gesperrt. Grund war nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität die Sanierung der Fahrbahn dieser Rampe. Es handelte sich um die Abfahrt aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Mainz-Mombach. Diese habe während der Bauarbeiten am sogenannten "Herzstück-Ost" der Schiersteiner Brücke als Umleitungsstrecke gedient. Daher sei die Fahrbahn stark in Mitleidenschaft gezogen, so eine Sprecherin vorab. Die Sperrung galte von Samstag-Abend, 21 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr.