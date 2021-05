per Mail teilen

Wegen einer Suchaktion musste die A61 bei Alzey am Mittwochabend in beiden Richtungen für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatten gegen 17.30 Uhr mehrere Anrufer gemeldet, dass sich ein Mensch zu Fuß auf der Autobahn befinde. Dabei handelte es sich um einen Patienten, der aus der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey verschwunden war. Man habe den Mann schließlich unverletzt finden können. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Wegen der Autobahnsperrung kam es zu kilometerlangen Staus. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.