Aufwendige Bergung eines Schwertransporters auf A61

Ein brennender Schwertransport hat am späten Dienstagabend auf der A61 bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) für große Probleme gesorgt. Die Autobahn war laut Polizei ab 22:35 Uhr erst in beide Richtungen gesperrt, in Richtung Koblenz noch bis kurz nach Mitternacht. Ein Reifen des Aufliegers war nach einer Panne in Brand geraten, das Feuer griff auf den Auflieger über.

Ein Feuerwehrmann löscht nach der Reifenpanne Teile des Lkw-Aufliegers. Verkehrsdirektion Mainz

Bergung dauert bis zum Nachmittag

Der Auflieger ist laut Polizei so beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren kann. Die Bergung ist aufwendig und dauert wohl bis in den Mittwochnachmittag, weil ein 62 Tonnen schwerer Tunnelbohrkopf umgeladen werden muss. Für die Aktion muss die A61 in Richtung Koblenz bei Gau-Bickelheim heute nochmal ganz gesperrt werden.