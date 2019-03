Bei einem Unfall auf der B428 zwischen Bad Kreuznach und Bosenheim sind am Mittwochmorgen fünf Menschen verletzt worden. Schuld an dem Unfall war laut Polizei ein Porschefahrer.

Bad Kreuznach 112

Nach Informationen von Polizei und Feuerwehr war ein 54-jähriger Porschefahrer aus Frankfurt am frühen Morgen auf der B428 in Richtung Bosenheim unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort streifte er erst ein entgegenkommendes Fahrzeug, drehte sich und krachte dann in den hinter ihm fahrenden Wagen.

Ein Rettungshubschrauber wurde aus Gießen angefordert. Bad Kreuznach 112

Der Porsche des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde in den Straßengraben geschleudert. Laut Feuerwehr musste das Dach des Wagens mit einer Rettungsschere abgetrennt werden, damit der Fahrer schonend herausgeholt werden konnte. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Mainzer Universitätsmedizin geflogen.

Auch der Fahrer des anderen Wagens musste befreit werden, er wurde wiederum mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Beide Fahrer mussten aus ihren Autos befreit werden. Freiwillige Feuerwehr / Bad Kreuznach 112 / Montage D. Brusch

Insgesamt waren rund 30 Rettungskräfte im Einsatz. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B428 bis etwa 8:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt bleiben.

Wie der Unfall genau passiert ist, muss noch geklärt werden. Laut Polizei war der Porschefahrer wahrscheinlich zu schnell unterwegs. Außerdem besitze er keinen Führerschein. Die Ermittlungen, ob er eventuell betrunken war oder unter Drogen stand, stünden noch aus.