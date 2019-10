Die Stadt Worms lädt Samstag und Sonntag zur Energie- und Baumesse ein. Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Besuchern. Nach Angaben eines Sprechers werden verschiedene Aussteller umfassende und anschaulich aufbereitete Informationen rund um die Themen Sanieren, Bauen und Wohnen präsentieren. In der energetischen Sanierung von Gebäuden stecke ein großes Potential zur Energie- und CO2-Einsparung, heißt es vom zuständigen Wormser Bürgermeister Kosubek. Aus diesem Grund trete die Stadt auch in diesem Jahr wieder als Veranstalter der Fachmesse auf. Des Weiteren erklären Fachleute, wie sich Immobilienbesitzer vor Hochwasser, Überflutungen und Starkregen schützen können. Die Energie- und Baumesse findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Veranstaltungsort ist das EWR-Kesselhaus in der Innenstadt. Der Eintritt ist frei.