Die Polizei schließt nach dem Brand in einer Güterhalle in Worms einen technischen Defekt aus. Wie die Polizei mitteilte, ist von Brandstiftung auszugehen. Unklar sei aber noch, ob das Feuer am Wochenende absichtlich gelegt wurde. Das werde noch untersucht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.