Ein Passant hat am Wochenende ein Kaninchen von einem Supermarkt-Parkplatz gerettet. Nach Polizeiangaben hatte er das Tier am Samstag Abend auf dem Parkplatz gesehen und mitgenommen, um es vor dem Straßenverkehr zu schützen. Im Supermarkt hatte er Möhren und Trockenfutter gekauft und das Kaninchen mit nach Hause genommen. Von dort brachte die Polizei es ins Wormser Tierheim. Die Suche nach dem Besitzer läuft noch, so die Polizei.