Der Brand einer Güterhalle beschäftigt die Feuerwehr in Worms. Nach Angaben der Polizei war der Dachstuhl des Gebäudes in den frühen Morgenstunden aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Anwohner hätten daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr habe den Brand relativ schnell gelöscht, so ein Sprecher der Polizei. Allerdings seien noch immer Einsatzkräfte vor Ort, um die Situation im Auge zu behalten. Im Laufe des Tages sollen Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.