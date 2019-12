Bei einem Streit in einer Wormser Wohnung hat am Samstagabend ein Mann einer Frau mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen. Dabei kam es im Anschluss zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei konnte die Frau aus der Wohnung zunächst flüchten und einen Passanten um Hilfe bitten. Aus Sicherheitsgründen seien Spezialkräfte hinzugeholt worden, die das Gebäude gesichert hätten. Der Täter habe jedoch nicht gefasst werden können. Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.