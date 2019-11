Ein Mann hat am Freitagabend in Windesheim (Kreis Bad Kreuznach) einen Supermarkt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der 19-Jährige die Kassiererin des Marktes mit einer Waffe, nahm Geld aus der Kasse und flüchtete. Dabei schoss er mit der Schreckschusspistole mehrmals in die Luft. Ein Zeuge konnte den Mann verfolgen, überwältigen und wieder zurück zum Supermarkt bringen. Dort nahm ihn die Polizei fest, genauso wie einen zweiten 19-Jährigen, der in einem Auto neben dem Supermarkt mit mehreren losen Geldscheinen kontrolliert wurde. Beide Männer standen standen unter dem Einfluss von Drogen.