Die Wiesbadener Polizei hat in der Nachte eine 82-jährige Frau gefunden, die als vermisst gemeldet worden war. Die Frau war am späten Abend aus einem Altenheim verschwunden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau gegen 22 Uhr 45 die Einrichtung gegen den Willen der Heimmittarbeiter verlassen. Die 82-Jährige ist an Demenz erkrankt. Acht Polizeistreifen und ein Hubschrauber machten sich auf die Suche. Außerdem wurden sämtliche Taxizentralen und die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft über das Verschwinden der Frau informiert. Kurz vor ein Uhr nachts meldete sich schließlich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er habe die Frau vermutlich gefunden. Die 82-Jährige war gestürzt und hatte sich leichte Verletzungen im Gesicht zugezogen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und ist nach Angaben der Wiesbadener Polizei inzwischen wieder in der Alteneinrichtung.