Die Stadt Wiesbaden erhöht die Eintrittspreise in ihren Schwimmbädern. Das hat der Magistrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Die Preise steigen ab dem kommenden Jahr, 2022 sollen sie noch einmal erhöht werden. Statt 4,20 Euro muss ein Erwachsener ab nächstem Jahr 5 Euro bezahlen. Hintergrund seien steigende Personal-, Energie- und Sachkosten - die Eintrittspreise seien seit sieben Jahren nicht erhöht worden, so die Stadt. Der städtische Eigenbetrieb Mattiaqua betreibt in Wiesbaden sechs Frei- und Hallenbäder sowie zwei Thermalbäder. Die städtischen Zuschüsse sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen und werden im kommenden Jahr bei fast 13 Millionen Euro liegen. Ausgenommen von den Erhöhungen ist das marode Bad in der Mainzer Straße, hier werden die Preise sogar teilweise gesenkt.