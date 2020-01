Ein Rettungswagen ist am Freitagnachmittag in einen Unfall in Wiesbaden verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei drei Menschen leicht verletzt. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Moltkering unterwegs. Durch ein Missverständnis mit einer Autofahrerin, die in gleicher Fahrtrichtung nicht rechts an den Straßenrand fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die Autofahrerin, die Fahrerin des Rettungswagens und ein Rettungsassistent auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.