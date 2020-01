In Mainz-Kastel hat am Freitagabend ein leerstehendes Wohnhaus gebrannt. Nach Angaben der Wiesbadener Polizei wird der Schaden auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Gegen 21:30 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Anrufe von Nachbarn ein. Kurz darauf stand das zweigeschossige Haus bereits komplett in Flammen - Teile des Dachstuhls stürzten ein. Die Feuerwehr Wiesbaden war mit einem Großaufgebot vor Ort. Gegen 3 Uhr morgens war der Brand komplett gelöscht. Verletzt wurde niemand. Warum das Haus in Mainz-Kastel in Flammen aufgegangen ist, ist noch unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die vor dem Brand verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Hauses gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei zu melden.