Die Frau, die in Wiesbaden ihren Ehemann getötet haben soll, ist vorerst in einer Psychiatrie untergebracht worden. Eine mögliche psychische Erkrankung könnte laut Polizei Auslöser für die Tat gewesen sein. Die 64-Jährige hatte am Dienstag ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer verletzt. Der 91-Jährige starb trotz Rettungsmaßnahmen. Um zu entscheiden, ob die Frau dauerhaft in einer Psychiatrie bleiben oder doch in Haft muss, werden nach Auskunft der Staatsanwaltschaft nun Gutachten erstellt.