per Mail teilen

Am Samstagmittag hat sich am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden ein Exhibitionist gezeigt. Nach Angaben der Polizei zeigte er sich einer 15-Jährigen, die gerade mit ihrem Hund spazieren ging. Sie lief daraufhin davon. Nach Angaben der Polizei war der Exhibitionist Ende dreißig, circa 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Jeanshose und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht nach Zeugen.