Bei einem Streit am Bahnhof in Mainz-Kastel hat ein junger Mann Stichverletzungen erlitten. Nach Angaben der Wiesbadener Polizei hatte er sich in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Bekannten und zwei bislang Unbekannten gestritten. Dabei sei der 25-Jährige mit einem scharfen Gegenstand am Oberkörper verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wer auf den 25-Jährigen eingestochen hat, ist laut Polizei unklar. Die Polizei sucht Zeugen.