Die Bauernproteste erreichen die Landeshauptstadt Mainz. Bereits am Morgen rollten die ersten Traktoren in die Stadt. Nach Angabe der Polizei verlief die Anreise unproblematisch.

"Wir wollen in Sichtweite von Landtag, Staatskanzlei und Umweltministerium Flagge zeigen", sagte ein Sprecher der Initiative "Land schafft Verbindung" im Vorfeld der Demo. Die drei Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne sowie die CDU-Fraktion seien zu Gesprächen eingeladen worden.

Keine langen Staus am Morgen

Aus Sicht der Polizei verlief der Vormittag ruhig. Man habe keine Straßen sperren müssen. Die Lage sei entspannt, sagte ein Polizei-Sprecher vor Ort. Er schätze, dass etwa 500 Demonstranten in Mainz seien.

Am Dienstag machten sich nach Angaben der Landwirte etwa 200 Traktoren von Alzey auf den Weg nach Mainz, um über die Theodor-Heuss-Brücke nach Wiesbaden zu fahren. In der Innenstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Zu der Kundgebung in Wiesbaden kamen laut Polizei etwa 2.500 Landwirte mit etwa 1.000 Traktoren.

Traktoren in der Nähe des Mainzer Schlosses SWR G. Schlenk

Initiative fordert mehr Nitrat-Messstellen

Der Protest richtet sich besonders gegen ein vom Bundeskabinett beschlossenes Agrarpaket. Es sieht schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers vor. Die Bauern warnen vor einer Existenzgefährdung von Betrieben.

Dauer 2:17 min Die Landwirte und ihre Auflagen Sind die Proteste der Bauern berechtigt? Was sind die drängenden Probleme in der Landwirtschaft und welche Rolle spielen die EU und der Weltmarkt? Antworten von SWR-Redakteur Axel Weiß.

"Die Bauern tragen ihren Unmut über die Bundesregierung nach Mainz", sagte Weber, der selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Eifel führt. "Wir sind an der Seite der Landwirte." Weber warf der CDU-Opposition vor, sich in Rheinland-Pfalz viel zu wenig in der Agrarpolitik eingebracht zu haben: "Ich finde es besorgniserregend, dass die CDU, die in Rheinland-Pfalz immer proklamiert, die Bauernpartei zu sein, ein Totalausfall ist."

In ihrem Demonstrationsaufruf sprechen die Landwirte auch die Landespolitik an. So würden sie in Brüssel und Berlin immer wieder auf die Landesregierung verwiesen, wenn es um die Belastung des Grundwassers mit Nitrat gehe. Die Initiative "Land schafft Verbindung" bemängelte, dass 43 Prozent der Nitrat-Messstellen in nicht landwirtschaftlich genutzten Gebieten lägen und forderte "viel mehr Messstellen".