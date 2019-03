An Rosenmontag ist Mainz im närrischen Ausnahmezustand. Für die Polizei bedeutet der Tag einer der größten Einsätze des Jahres. Wir haben die Beamten einen Tag lang begleitet.

Fischtorplatz, kurz nach halb drei: Der Rosenmontagszug ist hier gerade in vollem Gange. Die Narren trotzen Wind und Regen, die Stimmung ist fröhlich. Ein paar Meter weiter stehen fünf Polizisten mit einer Gruppe junger Männer zusammen. Ihre Personalien werden überprüft, die Beamten sprechen länger mit ihnen. "Eine präventive Maßnahme" sagt eine Polizistin von der Polizeiinspektion Mainz 1.

Präventives Konzept der Polizei

Die Kontrollen gehören zum diesjährigen Konzept der Polizei: Auffällige Personen sollen frühzeitig kontrolliert, verwarnt und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen werden. Das kann ein Platzverweis sein, oder auch mehrere Stunden auf der Polizeiwache. In diesem Fall ist alles in Ordnung - wenig später können die Männer gehen.

Einige Meter weiter stehen drei Verkehrspolizisten. Weil sie auf Motorrädern unterwegs sind, können sie im Notfall besonders schnell reagieren. "Zum Beispiel, um Rettungskräfte zu unterstützen und ihnen den Weg freizuhalten", sagt einer der Polizisten. Den ganzen Tag stehen sie hier für den Einsatz bereit - glücklicherweise bleibt es ruhig.

Die Verkehrspolizei sperrt Straßen und hält Rettungswege frei dpa Bildfunk Picture Alliance

Präsenz zeigen und Ansprechpartner sein

In Sichtweite sieht man zwei weitere Polizisten. Sie sind im sogenannten Streckenschutz eingeteilt. In regelmäßigen Abständen stehen entlang der Zugstrecke zwei oder drei Polizisten zusammen. "Wir zeigen Präsenz und wir sind Ansprechpartner für die Besucher bei allen Problemen", erklärt ein Beamter. Sie achten auch darauf, dass Kinder den Wagen beim Aufsammeln der Süßigkeiten nicht zu nahe kommen - das ist vor allem wichtig an den Ecken mit viel Gedränge und engem Zugweg.

Rund 1.000 Polizisten sind am Höhepunkt der Mainzer Fastnacht im Einsatz. Die Beamten aus der Landeshauptstadt werden dabei von Kollegen aus anderen Polizeidienststellen des Landes unterstützt, auch die Bundespolizei ist dabei. Die Aufgaben sind zahlreich: Zum Schutz der Strecke und der Veranstaltung kommen Jugendschutz und Verkehrsmaßnahmen. Auch in zivil sind Polizisten unterwegs. Kollegen auf den Wachen übernehmen weitere Aufgaben wie das Weiterverarbeiten von Anzeigen.

In regelmäßigen Abständen stehen Polizisten an der Zugstrecke SWR

Alle Fäden laufen in Befehlsstellen zusammen

Dazu kommen die Kollegen in den Befehlsstellen. Hier laufen alle Fäden zusammen. Die Kollegen draußen sind über Funk ständig mit der Zentrale verbunden, werden auf dem Laufenden gehalten und können zur Not Hilfe anfordern. Hier werden außerdem die Kameras überwacht, die entlang der Zugstrecke aufgestellt wurden. Auch hier ist die Lage bis zum Ende des Zuges ruhig.

Vielleicht liegt es am Wind und am Regen. "Schlechtes Wetter ist immer gut für die Polizei", bilanziert eine Beamtin. Insgesamt wird die Polizei eine positive Bilanz des Tages ziehen: Größere Zwischenfälle wird es in Mainz an diesem Rosenmontag nicht geben.